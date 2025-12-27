Leute: Ist Timothée Chalamet der neue Leonardo DiCaprio?

Timothée Chalamet gilt aktuell als einer der gefragtesten Schauspieler. Seine Karriere weckt Erinnerungen an den Durchbruch eines berühmten Hollywood-Stars - der ihm einen wegweisenden Rat mitgab.
Berlin - Timothée Chalamet macht keinen Hehl daraus, zu einem der "Großen" in Hollywood aufsteigen zu wollen. In einem Interview sagte er mal, in jungen Jahren hatte er "einen wahnhaften" Traum, dass er in seiner späten Teenagerzeit eine Karriere als Schauspieler haben werde. Dieser Traum hat sich für Chalamet, der heute 30 Jahre alt wird, mittlerweile erfüllt.