Leute: Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat geheiratet

Smoking statt Sneaker: Wenn ein Mode-Influencer heiratet, ist ein Dress-Code wohl Pflicht. Auch Politiker-Sohn Joe Laschet hatte genaue Vorstellungen. Das Wichtigste aber: Es wurde «Ja!» gesagt.
Köln - Mode-Influencer und Politiker-Sohn Joe Laschet hat geheiratet. Am Samstag trat er zusammen mit seiner Frau Andrea aus einer Kirche im Aachener Stadtteil Burtscheid - zuvor war das Paar in dem Gotteshaus getraut worden. Laschet trug einen marineblauen sogenannten Cutaway mit Einstecktuch und grauer Weste, seine Frau ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid mit farblich passendem Brautstrauß.