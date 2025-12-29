Leute: Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin leben mit ihren acht Jahre alten Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten französischen Medien zufolge im Sommer 2021 das Anwesen zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence gekauft. "Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spaß haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte. Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr", hatte der Oscar-prämierte Clooney dem Sender RTL gesagt.