Sängerin Alyliva kämpft weiter mit gesundheitlichen Problemen und muss Konzerttermine absagen. Nicht alle Fans zeigen Verständnis.
Hannover - Die Sängerin Ayliva (27) hat weitere Konzerte wegen Gesundheitsproblemen abgesagt. Nach Stuttgart wurden auch die drei Auftritte in Hannover gestrichen. "Nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung hat sich mein Gesundheitszustand leider verschlechtert", teilte die Musikerin ("Wunder") via Instagram mit. Die Mediziner hätten klar entschieden, dass sie aktuell nicht auftreten dürfe, "das Risiko ist einfach zu hoch".