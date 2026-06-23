Leute: Herbert Grönemeyer kritisiert Politik für Sprachlosigkeit

«Wir wollen Taten und kein Getratsche»: Grönemeyer übt Kritik an der Politik - und zieht sogar einen Vergleich zur Nationalmannschaft. Zugleich weigert er sich, Angst vor der Zukunft zu haben.
Berlin - Sänger Herbert Grönemeyer (70) hat die Politik für ihre Sprachlosigkeit scharf kritisiert und zugleich die Menschen zur Teilhabe aufgerufen. In den vergangenen 20 Jahren sei von der Politik aus mit der Bevölkerung "nicht und über nichts gesprochen worden", sagte Grönemeyer bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreises in Berlin.