Dieter Hallervorden will an seinem 90. Geburtstag auf der Bühne stehen. Auch sonst gibt er sich optimistisch - und schaut schon auf das nächste Jahrzehnt in Richtung 100.
Berlin - Dieter Hallervorden sieht dem Älterwerden kurz vor seinem 90. Geburtstag äußerst gelassen entgegen. "Älter werden ist ja die einzige Möglichkeit, um länger zu leben. Insofern nehme ich das gerne wahr", sagte der Schauspieler bei einer Pressekonferenz zum Jahresprogramm seines Schlosspark Theaters in Berlin. Er habe noch ein paar Jahrzehnte vor sich.