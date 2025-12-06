1 George Clooney lebt mit seiner Familie in Frankreich. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Wer in Frankreich zwischen der Provence und Paris unterwegs ist, könnte große Augen machen und sich fragen: «Huch, ist das da drüben nicht...?» - Ja, er ist es.







Berlin - Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. "Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs", sagte er der F.A.S. (Wochenendausgabe). "Ich fahre immer Zug." Der Schauspieler ("Ocean's Eleven", "Syriana") lebt mit seiner Familie - der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander - auf einem Bauernhof in Frankreich.