Leute: Ganz in Weiß: Thomas Gottschalk heiratet auf Ibiza

1 Thomas Gottschalk und Karina Mroß haben geheirat - auf Ibiza vor malerischer Kulisse. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Seit gut fünf Jahren sind Thomas Gottschalk und Karina Mroß ein Paar. Nun haben sie geheiratet. Der Entertainer verriet Details - und präsentierte zahlreiche Fotos auf Instagram.









Berlin/Ibiza - Eine Trauung ganz in Weiß: Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mroß haben heimlich geheiratet. Die Hochzeit sei auf Ibiza gewesen, schrieb der Entertainer auf Instagram. Der 74-Jährige veröffentlichte dazu mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer: Er in weißer Leinenhose und weißem Leinenhemd, sie in bodenlangem weißen Kleid - beide barfuß.