Leute: Gänsekeule für Berlins Obdachlose - nur ohne Frank Zander

5 Frank Zander im Dezember 2022 bei einer Weihnachtsaktion für Obdachlose und Bedürftige. Foto: Christophe Gateau/dpa

Musik, ein Festmahl und ein kostenloser Haarschnitt: Das und mehr gibt es bei der Weihnachtsfeier von Frank Zanders Familie für Berliner Obdachlose. Eine kurzzeitige Flucht aus dem rauen Alltag kurz vor Weihnachten.









Berlin - Draußen ist es windig und kalt. Drinnen in einem Hotel in Berlin-Neukölln ist es warm, und es lockt ein Geruch von Gänsekeule und Rotkohl. Frauen in Weihnachtsengelkostüm verteilen Schoko-Nikoläuse, Berlins Regierender Bürgermeister hat eine Schürze um und serviert Teller mit dem duftenden Weihnachtsessen bei Blitzlichtgewitter an die Gäste im Saal.