Leute: Ex-Tennisstar Navratilova und Frau adoptieren zwei Söhne

New York - Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Martina Navratilova (67) und ihre Ehefrau Julia Lemigova (52) haben zwei Söhne adoptiert. "Wir sind überglücklich und sehen die Herausforderungen und die Belohnungen für alle", hieß es in einer Mitteilung von Navratilova, aus der US-Medien übereinstimmend zitierten. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Lemigova, die in den USA aus der Reality-Serie "Real Housewives of Miami" bekannt ist, hat bereits zwei Töchter aus vorherigen Beziehungen. 2014 hatte sie die in Prag geborene Navratilova geheiratet, die zu den besten Tennisspielerinnen der Geschichte gezählt wird. Navratilova hatte zuletzt mehrere Krebserkrankungen bekämpft.