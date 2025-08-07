Leute: Ex-Mann krank: Kelly Clarkson muss Konzerte verschieben

Seit Wochen tritt Kelly Clarkson regelmäßig in Las Vegas auf. Doch jetzt muss die Musikerin eine Pause einlegen, um sich verstärkt ihren Kindern zu widmen. Und das aus einem traurigen Grund.
Las Vegas - Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. "Normalerweise halte ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, aber seit einem Jahr ist der Vater meiner Kinder krank und daher muss ich zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein", schrieb Clarkson bei Instagram. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.