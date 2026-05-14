Das Filmfest in Cannes zeigt den ersten «Fast & Furious»-Film. Mit dabei: die Tochter des verstorbenen Paul Walker und Vin Diesel. Er ringt um Fassung.
Cannes - US-Star Vin Diesel hat bei einer "Fast & Furious"-Sondervorstellung in Cannes emotional an seinen verstorbenen Kollegen Paul Walker erinnert. Dabei zeigte er sich sehr berührt und rang um Fassung, wie US-amerikanische Medien berichteten. "Ich bete dafür, dass du in deinem Leben einen Bruder wie Paul hast", zitierte das US-Branchenmagazin "Variety" den 58-jährigen Schauspieler im Saal.