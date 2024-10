Leute: Elton John teilt mit derbem Schimpfwort gegen Elon Musk aus

1 Der 77-jährige Popstar Elton John ließ sich zu einem derben Witz über Tesla-Chef Elon Musk hinreißen. (Archivbild) Foto: Andy Kropa/Invision via AP/dpa

«Wofür steht A?»: Pop-Legende Elton John macht aus seiner Abneigung gegen den Tesla-Chef Elon Musk keinen Hehl. Was den Seitenhieb auslöste, blieb unklar.









Link kopiert



London - Der britische Popstar Elton John hat sich bei einer Preisverleihung in London zu einem derben Witz über Tesla-Chef Elon Musk hinreißen lassen. Als der 77-Jährige die Trophäe des "Attitude"-Magazins in Form des Buchstabens "A" entgegennahm, witzelte er: "Ist das der Preis? Wofür steht A?" John sprach ein derbes Schimpfwort aus, das ihm in den Sinn gekommen sei - aber er wolle nicht über Elon Musk sprechen, so der Superstar. "Lasst uns eine schöne Zeit verbringen".