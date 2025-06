Nach einem Einbruch in ihre Berliner Wohnung sagt Model Toni Garrn als Zeugin vor Gericht aus. Wochen später kommt es zum Urteil.

Berlin - Nach einem Einbruch in die Berliner Wohnung von Model Toni Garrn ist ein 40-Jähriger zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Bei der Strafe berücksichtigte das Landgericht Berlin aber auch einen weiteren Wohungseinbruchsdiebstahl und einen versuchten Einbruch. Zudem wurde die Einziehung von Taterlösen ihn Höhe von 681.000 Euro angeordnet.

Das Gericht sei nach dreimonatiger Verhandlung überzeugt, dass es der 40-Jährige war, der im April 2022 in die Wohnung des Topmodels und ihres damaligen Ehemanns eingebrochen war, sagte die Vorsitzende Richterin Nina Sommer. So sei eine DNA-Spur sichergestellt worden. Der Angeklagte habe ein 80 mal 65 Zentimeter großes Loch in die Wohnungstür geschnitten und sei durchgeschlüpft. Dann habe er Armbanduhren und Schmuck aus Schränken und Schubladen erbeutet. Bis heute fehlt davon jede Spur.

Toni Garrn sagt vor Gericht aus

Model Toni Garrn hatte vor Gericht geschildert, wie einschneidend der Einbruch für sie war. "Alle unsere Uhren waren weg", schilderte die 32-Jährige. "Ich hatte auch viel Schmuck meiner verstorbenen Oma." Sie berichtete von dem Chaos in ihrer Wohnung. "Es war ekelig." Für mehrere Wochen habe sie danach mit ihrer kleinen Tochter in einem Hotel gewohnt.

Nach Überzeugung des Gerichts ist der 40-Jährige für zwei ähnliche Taten verantwortlich: Im Juni 2022 sei er in zwei Wohnungen in Berlin-Charlottenburg eingestiegen mit Beute von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf sechseinhalb Jahre Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.