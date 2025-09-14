Leute: Ein gebranntes Kind: Boris Becker spricht über Freunde

Nach seiner Haft ist Boris Becker vorsichtiger geworden. Im Interview erklärt er, warum sein Freundeskreis heute kleiner ist - und er nicht über eine Rückkehr nach Deutschland nachdenkt.
Berlin - Die Zeit im Gefängnis hat Boris Becker nach eigenen Angaben verändert - und insbesondere auch seinen Freundeskreis. "Ich bin extrem vorsichtig geworden mit Menschen. Das Vertrauen ist schon angekratzt", sagte der frühere Tennis-Star im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Früher sei er "ein Menschenfreund" gewesen, er habe erst mal jeden reingelassen. "Das ist nicht mehr der Fall", sagte der 57-Jährige.