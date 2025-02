Leute: Das kleine Mädchen aus E.T. - Drew Barrymore - wird 50

Das kleine Mädchen aus "E.T." - Drew Barrymore - wird 50

3 Drew Barrymore wird 50 - hier ist sie im Jahr 2023 in New York zu sehen. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Ein halbes Jahrhundert wird Drew Barrymore alt - und fast genauso lang steht die Schauspielerin schon im Scheinwerferlicht. Es war eine Achterbahnfahrt - aber nun zeigt sie sich «glücklich wie nie».









Link kopiert



New York - Fast gleichzeitig mit ihrem 50. Geburtstag am heutigen Samstag (22.2.25) feiert Drew Barrymore auch ein halbes Jahrhundert im Rampenlicht. Schon mit elf Monaten stand sie für einen Hundefutter-Werbespot vor der Kamera, mit drei Jahren für ihren ersten Fernsehfilm und mit sieben wurde sie dann zum Weltstar - als süßes kleines Mädchen mit Zöpfen im Erfolgsfilm "E.T. – Der Außerirdische".