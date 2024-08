Leute: Daniela Katzenberger hat Kummer mit ihrer Tochter

Palma de Mallorca - Reality-Star Daniela Katzenberger hat mit ihrer Tochter Sophia einen ganz besonderen Generationenkonflikt - die Achtjährige kann die Lieblingsfarbe ihrer Mutter nicht mehr leiden. "Mein größter Alptraum ist wahr geworden, Sophia hasst rosa", sagt die 37-Jährige in den neuen Folgen der Reality-Soap "Daniela Katzenberger", die am 6. September zu Vox zurückkehrt.

"Früher hatte ich eine Prinzessin Lillifee. Jetzt ist sie Eminem. Sie bricht mir mein rosa Herz!" Katzenberger macht sich deshalb Vorwürfe: "Manchmal denke ich, dass ich es mit dem Rosa übertrieben habe, dass es jetzt ein Hass ist."

Die aus Ludwigshafen stammende Katzenberger erzählt in einem Vox-Interview auch über ihren neuen Ehrgeiz: "Was die Zuschauer noch nicht so von mir kennen, ich mache jetzt auch Sport, haha! Nachdem ich meinen inneren Schweinehund sehr lange versucht habe zu besiegen und diverse Magazin-Cover über mich ergehen lassen musste, die mich immer wieder als fett dargestellt haben, habe ich es endlich geschafft, in eine Routine reinzukommen."

"Ich bin einfach auch gern normal"

Sie lebe mit ihrem Mann Lucas und ihrer Tochter wie "eine stinknormale Familie", sagte sie weiter. "Mit Promi-Status vielleicht, haha. Aber wir machen eigentlich in unserem Alltag nix anderes als andere Familien auch. Bringen Sophia zur Schule, ich schaue zu Hause, dass ich Lucas' Wäscheberg gebändigt kriege und wir gehen unseren Jobs nach. Die sehen vielleicht manchmal etwas anders aus als andere Jobs, aber ich bin einfach auch gern normal."

Vox baute Daniela Katzenberger einst zum Fernsehstar auf. Diese Zeit hat der TV-Star noch in guter Erinnerung: "Also der absolute Hammer war natürlich mein Trip damals nach Los Angeles, als ich unbedingt in den "Playboy" wollte - eventuell war ich vor kurzem auch nochmal in L.A., aber das werdet ihr dann in der Doku sehen. Dann haben natürlich sehr lange, sehr viele Menschen über meine tätowierten Augenbrauen gesprochen, über die ich mich heute auch nur noch amüsieren kann."

2015 wechselte die Kult-Blondine dann mit ihren Reality-Sendungen zu RTLzwei. Mit der neuen Staffel kehrt Katzenberger nunmehr zu ihrem alten Haussender zurück.