Oper und Ballett interessierten niemanden mehr: Mit solchen Äußerungen sorgt der Oscarnominierte Timothée Chalamet weiter für Wirbel. Nun meldete sich auch Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis zu Wort.
Berlin - Timothée Chalamets (30) Äußerungen über Oper und Ballett sorgen kurz vor den Oscars weiter für Wirbel. US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis bezeichnete Chalamets Aussagen nun als "dumm". "Es tut mir leid, dass sie jetzt wohl ein Teil seines Vermächtnisses sein werden", sagte die 67-Jährige, die 2023 für ihre Nebenrolle in dem Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" einen Oscar gewann, dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter".