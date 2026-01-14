Leute: Charli xcx kommt zur Berlinale

Die Filmfestspiele geben erste Gäste bekannt. Popstar Charli xcx wird in Berlin erwartet - und auch Kylie Jenner. Ob dann auch ihr sehr bekannter Partner mitkommt?

Berlin - Popstar Charli xcx kommt zur Berlinale. Die 33-Jährige steht auf der Gästeliste für die nächsten Filmfestspiele in Berlin, wie die Festivalleitung mitteilte. Die britische Musikerin spielt in "The Moment" mit. Der Film sei Mockumentary, feministische Selbstermächtigung und zugleich ein ironischer Meta-Kommentar auf das Musikgeschäft.

In dem Film soll laut Produktionsfirma auch Kylie Jenner (28) zu sehen sein, die ebenfalls erwartet wird. Sie ist mit Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) liiert - ob er sie begleiten wird und dann seinen neuen Film "Marty Supreme" vorstellt? Dazu machte die Berlinale bisher keine Angaben.

Wer noch nach Berlin kommt

Erwartet werden auch die Schauspieler Ethan Hawke (55) und Alexander Skarsgård (49), Schauspielerin Amanda Seyfried (40) mit "The Testament of Ann Lee" und die Schriftstellerin Siri Hustvedt (70), über die ein Dokumentarfilm gedreht wurde ("Siri Hustvedt – Dance Around the Self").

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe findet vom 12. bis 22. Februar statt. Das Programm für den Wettbewerb soll am Dienstag vorgestellt werden.

Bekanntgegeben wurden nun Filme für die Sektionen Berlinale Special und Panorama. Gezeigt wird etwa die Romanverfilmung "Allegro Pastell" und eine Serienadaption von "Herr der Fliegen". Auf der Gästeliste steht auch die französische Schauspielerin Isabelle Huppert (72), die mit Lars Eidinger (49) in "Die Blutgräfin" von Ulrike Ottinger zu sehen ist.