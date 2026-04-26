Nach einem Spruch von Oliver Welke in der «heute-show» meldet sich Schlagerstar Carpendale auf Instagram. Warum er eine Entschuldigung fordert.
Mainz - Der 80-Jährige bezieht sich damit auf einen Kommentar, den Welke in der Sendung vom 24. April sagte: "Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale", rezitierte Carpendale den Grund für seinen Missmut. In der ZDF-Satiresendung ging es zu diesem Zeitpunkt um Roboter und die Frage, ob sie Witze erzählen könnten. Welke schlug mit diesen Worten einem Pflegeroboter einen Witz vor, der "altersgerecht" sei.