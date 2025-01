Leute: Carey Mulligan: Singen ist herrlich

1 Carey Mulligan spielt in ihrem neuen Film eine Sängerin. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/dpa

In der Komödie «The Ballad of Wallis Island» spielt Carey Mulligan eine Indie-Folk-Sängerin. Im wahren Leben überlässt sie das Singen ihrem Mann – und bekommt regelmäßig Privatkonzerte.









Link kopiert



Park City - Die britische Schauspielerin Carey Mulligan ("Promising Young Woman") singt gerne und gut, wie sie in der Komödie "The Ballad of Wallis Island" beweist. Eine zweite Karriere möchte sie daraus aber nicht machen. "Dafür ist meine Stimme doch nicht stark genug. Für Konzerte reicht es nicht", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur beim Sundance-Festival in Park City. Dort hatte der Film von Regisseur James Griffiths am Samstag (Ortszeit) Premiere gefeiert.