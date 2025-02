Leute: Bon Iver veröffentlicht neue Musik an Valentinstag

1 Justin Vernon debütierte im Jahr 2008 als Folk-Sänger. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa

Seit 2019 mussten Fans auf ein neues Album von Bon Iver warten. Im April erscheint nun das fünfte Studioalbum des Folk-Sängers. Diesen Freitag gibt es die erste Single.









Link kopiert



Berlin - Fans von Justin Vernon alias Bon Iver dürfen sich auf neue Musik des US-Songwriters freuen. Sein fünftes Album "SABLE, fABLE" soll am 11. April erscheinen, teilte der 43 Jahre alte Folk-Sänger auf Instagram mit. Die erste Single "Everything Is Peaceful Love" des Albums soll schon diesen Freitag - am Valentinstag - zu hören sein, hieß es weiter auf dem Account. Zuvor hatte Bon Iver nach längerer Pause bereits im Oktober eine EP mit vier Songs herausgebracht, die auch Bestandteil des Albums sind.