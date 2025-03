Leute: Blanco: Sah in Selena Gomez früh die Mutter meiner Kinder

1 Benny Blanco sah nach seinem ersten Kuss mit Popstar Selena Gomez in ihr die Mutter seiner zukünftigen Kinder. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/dpa

Popstar Selena Gomez und ihr Partner Benny Blanco sprechen über die Anfänge ihrer Beziehung. Musikproduzent Blanco sagt, was er nach seinem ersten Kuss mit Gomez dachte.









Los Angeles - Musiker Benny Blanco sah eigenen Angaben zufolge nach seinem ersten Kuss mit Popstar Selena Gomez in ihr die Mutter seiner zukünftigen Kinder. "Gleich nachdem wir uns geküsst hatten, wusste ich: "Oh wow. Ich werde diese Person wahrscheinlich heiraten"", erzählte der 37-Jährige im Gespräch mit Gomez (32) in der Podcast-Reihe "Countdown To".