Leute: Berichte: Tom Holland im Gespräch für neuen Nolan-Film

1 Berichten zufolge würde Holland an der Seite von Matt Damon spielen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Tom Holland ist unter anderem für seine Rolle als Spider-Man bekannt. Berichten zufolge könnte er im nächsten Film von Star-Regisseur Christopher Nolan zu sehen sein.









Berlin - Der britische Schauspieler Tom Holland ("Spider-Man: No Way Home") ist Berichten zufolge für eine Rolle im neuen Film von Star-Regisseur Christopher Nolan (54) im Gespräch. Wie die Branchenblätter "Variety", "The Hollywood Reporter" und "Deadline" berichteten, würde der 28-Jährige an der Seite von Schauspieler Matt Damon (54) spielen.