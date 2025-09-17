Leute: Barbra Streisand über Dreh mit Robert Redford: Pure Freude

Mit dem Klassiker «So wie wir waren» brachen Barbra Streisand und Robert Redford in den 70er-Jahren Millionen Herzen. Nach dem Tod von Redford blickt Hollywood-Ikone Streisand zurück auf den Dreh.
Los Angeles - Hollywood-Ikone Barbra Streisand hat sich anlässlich des Todes von Schauspieler und Regisseur Robert Redford an den gemeinsamen Dreh des Liebesfilms "So wie wir waren" erinnert. "Jeder Tag am Set von "So wie wir waren" war aufregend, intensiv und pure Freude", schrieb die 83-Jährige in einem Post auf Instagram.