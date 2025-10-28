Leute: Autor Salman Rushdie kämpft weiter mit Folgen des Attentats

Wie verarbeitet Salman Rushdie das Attentat und was denkt er über seinen Angreifer? In einem Interview gibt der Schriftsteller intime Einblicke.
London - Der weltbekannte Autor Salman Rushdie (78) berichtet auch mehr als drei Jahre nach dem Attentat auf ihn von den gesundheitlichen Auswirkungen des Angriffs. "Die Tatsache, dass man ein Auge verliert und eine Hand hat, die nicht richtig funktioniert, ist etwas, das man ständig bemerkt", sagte der britisch-amerikanische Schriftsteller dem Magazin "Tatler" der Nachrichtenagentur PA zufolge.