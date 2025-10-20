Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki erzählt von Gewalt, die sie als Kind erlebt habe. Als sie erwachsen war, sah sie sich der Rolle als Mutter nicht gewachsen.
Berlin - Die Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich laut eigenen Worten nach einer gewaltvollen Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht lieben kann. Dass ich keine Geduld habe", sagte die 62-Jährige der "Zeit". Sie habe angenommen, "nicht der richtige Mensch für eine Familie" zu sein. "Ich wollte meine ungeborenen Kinder vor einer Mutter wie mir bewahren."