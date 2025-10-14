Leute: Alec Baldwin kracht mit Auto seiner Frau gegen Baum

Der Hollywoodstar ("Saturday Night Live", "Departed – Unter Feinden") und sein Bruder Stephen seien das Wochenende auf einem Filmfestival gewesen. Beide blieben demnach unverletzt. "Ich habe das Auto meiner Frau zerstört, und deswegen fühle ich mich schlecht", sagte Baldwin in dem Video. Gleichzeitig bedankte er sich bei der örtlichen Polizei für ihre Hilfe. Der zuständige Beamte sei ein "wunderbarer Typ".