2 A$AP Rocky soll die nächste Met-Gala mit ausrichten. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Mit der Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York jedes Jahr Millionenspenden - und zieht unzählige Stars an. Auch für 2025 haben sich schon große Namen angekündigt.









New York - Stars wie der Schauspieler Colman Domingo, die Musiker Pharrell Williams und A$AP Rocky sowie die Sportler Lewis Hamilton und LeBron James sollen im kommenden Jahr die Met-Gala mit ausrichten. Mit dem Spektakel soll diesmal die Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style" eröffnet werden, teilte das Metropolitan Museum am Central Park in New York mit.