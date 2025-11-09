Leute: 15-Jähriger steckt hinter viralem Louvre-Detektiv

Durch einen Schnappschuss wurde er zum viralen Hit: Ein junger Mann sorgte nach dem Louvre-Einbruch wegen seines Kleidungsstils für Spekulationen. War er als Detektiv vor Ort? Ein Interview klärt auf.

Paris - Nachdem das Foto eines auffällig gekleideten jungen Mannes im 40er-Jahre-Look vor dem Pariser Louvre nach dem Museums-Einbruch viral ging, ist das Rätsel um seine Identität gelöst. Es handelt sich einem Bericht des "Spiegels" zufolge um einen 15-jährigen Schüler aus Frankreich, der mit seiner Familie in der Nähe von Versailles wohnt. Pedro Elias Garzon Delvaux hat demnach nichts mit dem Louvre-Fall zu tun. Er wollte an dem Vormittag nach dem Einbruch mit seiner Mutter das Museum besuchen, wie es in dem Bericht heißt.

Der Teenager hatte demnach nicht bemerkt, dass er fotografiert wurde, als er im Tumult nach dem Juwelendiebstahl neben den Polizisten vor dem Museum stand. Mit seinem eleganten Hut, Dreiteiler und Mantel wirkte er auf dem Schnappschuss für viele Internet-Nutzer wie ein Detektiv. Neben Komplimenten für seinen Stil gab es danach in sozialen Medien viele Spekulationen über seine Identität. "Der französische Detektiv, der beim jüngsten Juwelendiebstahl im Louvre in Paris vor Ort war, ist der detektivischste Detektiv, den ich je gesehen habe", schrieb etwa ein Nutzer auf der Plattform X.

Garzon Delvaux habe es den Angaben im Interview zufolge gefallen, die wilden Theorien über sich selbst zu lesen. Seine Familie und er hätten viel gelacht. "Es ist cool, dass Leute mich für einen Detektiv halten", sagte der 15-Jährige laut "Spiegel".

Das Outfit an dem Tag sei aber nichts Besonderes für Garzon Delvaux. Er ziehe sich gerne "klassisch" an, erzählte er. Der "Spiegel" fand ihn laut Bericht über sein Instagram-Profil, auf dem er sich ebenfalls in der 1940er-Ästhetik zeigt. Der 15-Jährige will dort demnach weiter Bilder veröffentlichen, hat aber noch keinen Plan, was genau er aus seinen "15 Minuten Ruhm" machen möchte.