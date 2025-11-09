Leute: 15-Jähriger steckt hinter viralem Louvre-Detektiv

Durch einen Schnappschuss wurde er zum viralen Hit: Ein junger Mann sorgte nach dem Louvre-Einbruch wegen seines Kleidungsstils für Spekulationen. War er als Detektiv vor Ort? Ein Interview klärt auf.
Paris - Nachdem das Foto eines auffällig gekleideten jungen Mannes im 40er-Jahre-Look vor dem Pariser Louvre nach dem Museums-Einbruch viral ging, ist das Rätsel um seine Identität gelöst. Es handelt sich einem Bericht des "Spiegels" zufolge um einen 15-jährigen Schüler aus Frankreich, der mit seiner Familie in der Nähe von Versailles wohnt. Pedro Elias Garzon Delvaux hat demnach nichts mit dem Louvre-Fall zu tun. Er wollte an dem Vormittag nach dem Einbruch mit seiner Mutter das Museum besuchen, wie es in dem Bericht heißt.