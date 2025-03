SpaceX-Rakete sorgt für Lichtspiralen am Himmel

1 Mysteriöse Lichtspiralen faszinierten am Nachthimmel. Foto: EinsatzReport24/EinsatzReport24

Wer in Baden-Württemberg am Montagabend den Nachthimmel betrachtet hat, staunte nicht schlecht: Leuchtende Spiralen erhellten den Himmel. Was dahintersteckt, haben wir herausgefunden.









Ein besonderes Schauspiel erwartete Menschen im Südwesten am Montagabend. Am Himmel leuchtete eine bläulich-weiße Spirale und sorgte für Staunen und Verwunderung. Was steckte hinter dem Leuchtspektakel?