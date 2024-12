Leuchten im Kinzigtal: Diese Bräuche bringen Licht in die dunkle Jahreszeit

1 Leuchtende Weihnachtsdekoration gehört vielerorts zur festen Tradition. Auch in der Umgebung – wie hier in Triberg. Foto: Sprich

Licht hat im Winter eine besondere Bedeutung, und das Kinzigtal feiert es in all seinen Formen. Von funkelnden Sternen in Haslach bis hin zu wärmenden Feuerschalen in Gutach gibt es viele Gelegenheiten, an denen Traditionen Licht bringen.









Link kopiert



Auch im Kinzigtal spielt Licht in der dunklen Jahreszeit eine besondere Rolle. Die Region bietet eine Vielzahl von Veranstaltungen und Traditionen, die das Thema Licht in den Vordergrund stellen. Von Adventsfenstern über Konzerte bis hin zu Veranstaltungen – auch das Kinzigtal zeigt, wie Traditionen aber auch moderne Veranstaltungen Licht und Gemeinschaft in den Winter bringen.