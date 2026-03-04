Letztes von 32 Amtsjahren: Was Mahlbergs Rathauschef Dietmar Benz noch auf der Agenda hat

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Wir haken bei Bürgermeistern nach. In Mahlberg steht das letzte Amtsjahr von Dietmar Benz an. Die Themen gehen ihm nicht aus.
Einen der größten Programmpunkte 2026 in Mahlberg wird Dietmar Benz nicht als Hauptperson verfolgen: die Bürgermeisterwahl. Am 20. September ist es so weit und die Mahlberger wählen nach 32 Jahren oder vier Amtszeiten Benz’ Nachfolger. „Eine interessante Adresse“, nennt der Rathauschef sein Städtle, dessen Entwicklung er seit 1994 verantwortet. „Wir sind schuldenfrei, außer im Eigenbetrieb Wasserwerk, da haben wir ein paar Schulden. Die Verwaltung ist gut aufgestellt, gut strukturiert.“ Das Amt des Mahlberger Bürgermeisters sei geeignet „für einen jungen Beamten mit Berufserfahrung. Er hätte gute Startbedingungen“, meint Benz. Er zeigt sich überzeugt, dass sich attraktive Bewerber finden werden.