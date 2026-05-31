Letztes Spiel vor Relegation: SC Lahr liefert sich spannendes Kräftemessen mit Bühlertal

Gegen Bühlertal hätten sich die Kicker von der Dammenmühle gerne den 20. Sieg der Spielzeit geholt. Doch letztlich blieb es beim Unentschieden.
Verbandsliga: SC Lahr - SV Bühlertal 3:3 (1:1). Zu verlieren hatten die Kicker von der Dammenmühle beim Match gegen den SV Bühlertal am Samstagnachmittag nichts mehr. Schon vor dem Anpfiff stand fest, dass die Lahrer die Saison auf dem zweiten Rang der Verbandsliga beenden würden. Um etwas mehr ging es noch für die Gäste aus Bühlertal. Das Team hätte noch den dritten Rang der Liga erreichen können. Doch es sollte anders kommen.