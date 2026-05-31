Letztes Spiel vor Relegation: SC Lahr liefert sich spannendes Kräftemessen mit Bühlertal

Gegen Bühlertal hätten sich die Kicker von der Dammenmühle gerne den 20. Sieg der Spielzeit geholt. Doch letztlich blieb es beim Unentschieden.

Verbandsliga: SC Lahr - SV Bühlertal 3:3 (1:1). Zu verlieren hatten die Kicker von der Dammenmühle beim Match gegen den SV Bühlertal am Samstagnachmittag nichts mehr. Schon vor dem Anpfiff stand fest, dass die Lahrer die Saison auf dem zweiten Rang der Verbandsliga beenden würden. Um etwas mehr ging es noch für die Gäste aus Bühlertal. Das Team hätte noch den dritten Rang der Liga erreichen können. Doch es sollte anders kommen.

Die Begegnung in der Hinrunde war mit einem deutlichen 4:1 für den SC Lahr ausgegangen. Im Rückspiel machten es die Gäste den Lahrern dagegen schwerer. Die Besucher im Volksbank-Lahr-Stadion erlebten so letztlich ein umkämpfes und ausgeglichenes Match.

In der 27. Minute legte Justin Bohe für die die Gäste vor, ehe Mick Keita das Ergebnis kurz vor dem Halbzeitpfiff per Lupfer egalisierte. Auch in der zweiten Halbzeit legte Bühlertal zweimal vor, doch jedes Mal glichen die Gastgeber schnell wieder aus. Nach dem Führungstreffer von Jannis Metzinger in der 51. Minute dauerte es nur eine Minute bis Nico Schumacher das 2:2 erzielte. Auch wenig später war den Bühlertälern die Führung nicht lange vergönnt: Auf das 2:3 durch Philip Keller in der 63. Minute folgte flott das 3:3 in der 69. Minute – wiederum durch Schumacher. Bühlertal beendet die Saison mit 53 Punkten auf dem fünften Platz.

Die Spannung innerhalb des Teams steigt

Es sei ein ausgeglichenes, sehr gutes und spannendes Spiel gewesen, berichtet der sportliche Leiter des SC Lahr Petro Müller am Tag nach der Begegnung im Gespräch mit unserer Redaktion. Natürlich sei es für die Lahrer nicht mehr um viel gegangen, es sei letztlich auch eine Vorbereitung auf das Relegations-Spiel am Donnerstag gewesen.

Auf dem Match am 4. Juni – und dem Rückspiel am 7. Juni – liegt zurzeit der klare Fokus: Ab 18 Uhr empfängt der Verein am Donnerstag auf dem heimischen Rasen den 1. FC Bruchsal zur ersten Runde der Relegation zur Oberliga. Die Stimmung im Team sei vor dem großen Tag natürlich ein bisschen angespannt, so Müller. Die Spannung steige.

Mitnehmen könne man vom letzten regulären Spiel der Saison, dass man nach vorne ganz ordentlich agiere, aber hinten nicht so viel zulassen dürfe. Positiv hervorzuheben sei, dass es vor den wichtigen Relegationsspielen keine Verletzungen gab, auch Jamie Stopp und Kevin Gießler konnte Trainer Sascha Schröder wieder einsetzen.

62 Punkte hat sich der SC Lahr in dieser Saison geholt – es ist die erfolgreichste Saison seit der Vereinsgründung im Jahr 2015. Insgesamt 19 Mal ging die Elf als Sieger vom Platz, sechs Mal als Verlierer, fünf Mal gab es ein Unentschieden. Letztlich dürfte aber vor allem das Abschneiden in der Relegation darüber entscheiden, wie sich an die Saison erinnert wird. SC Lahr:

Leptig, Stopp (46. Lehmann), Sö. Zehnle, Schumacher, Bandle, Bross (46. Naletilic), Häußermann, Allgaier (77. Gießler), Gutjahr, Kaufmann (69. Kalt), Keita (62. Makaya). Tore: 0:1 Bohe (27.), 1:1 Keita (44.), 1:2 Metzinger (51.), 2:2 Schumacher (52.), 2:3 Keller (63.), 3:3 Schumacher (69.)