Letztes großes Turnier: Boll mit Tischtennisteam locker im Olympia-Viertelfinale

1 Timo Boll startet erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele. Foto: Petros Giannakouris/AP

Timo Boll gelingt der Auftakt in sein letztes großes Turnier. Gegen Kanada schafft es die deutsche Mannschaft ohne Mühe in die nächste Runde.









Paris - Tischtennis-Star Timo Boll ist erfolgreich in seine letzten Olympischen Spiele gestartet und mit der deutschen Männer-Mannschaft ins Viertelfinale eingezogen. Der 43-Jährige gewann mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu in der ersten Runde in Paris 3:0 gegen Außenseiter Kanada. Bereits am Dienstag (20.00 Uhr) geht es gegen Schweden um das Ticket für das Halbfinale. Das Ziel des Teams ist erneut der Gewinn einer Medaille. Bei den vergangenen Spielen in Tokio vor drei Jahren hatte es für Deutschland Silber gegeben.