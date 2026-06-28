Am letzten Tag der Gruppenphase buchen weitere Teams das Ticket für das WM-Sechzehntelfinale. Messi trifft auch in ungewohnter Rolle. Aus dem deutschen Lager gibt es eine gute Nachricht.
Kansas City - Mit einem spektakulären Unentschieden haben sich Österreich und Algerien ihren Platz im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gesichert. In einem am Ende dramatisch spannenden Spiel in Kansas City gab es ein 3:3 (1:1). Erst ein Treffer von Sasa Kalajdzic in der Nachspielzeit (90.+6) sicherte dabei das Remis - der zweite Treffer von Algeriens Riyad Mahrez (90.+3) hatte Österreich zwischenzeitlich aus dem Turnier befördert.