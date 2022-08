1 Das Leichtathletik-Abendmeeting in Regensdorf bei Zürich war für Elena Burkhard der letzte Test vor der EM in München. Foto: Eibner

Der letzte Test vor der EM in München verlief vielversprechend für Elena Burkard von der LG Nordschwarzwald. Beim Abendmeeting in Regensdorf wurde es zwar nichts mit der angepeilten Zeit unter 4.10 Minuten über 1500 Meter. Alledings: Die Baiersbronnerin startete bei den Männern.















Nein, da spielten den Zuschauern beim Abendmeeting in Regensdorf bei Zürich die Nerven keinen Streich: Läuferin Elena Burkard von der LG Nordschwarzwald war tatsächlich bei Männern gestartet. Aufgrund ihrer Extraklasse entschieden sich die Veranstalter dafür, sie nicht bei den Frauen starten zu lassen. Und dass eben hier eine härtere Gangart an den Tag gelegt wird, musste die zierliche Baiersbronnerin dann auch am eigenen Leib spüren. "War ganz schön eng am Anfang. Als Frau zwei, drei Ellenbogen im Männer-Rennen abzubekommen, ist gar nicht so leicht auszubalancieren", schmunzelte Burkard. Das Rennen war zudem nicht gleichmäßig schnell, was dann auch bei der Jagd nach schnellen Zeiten nicht hilfreich ist.

Trotz aller Unwegbarkeiten im Rennen der Männer hielt sich die 30-Jährige wacker und lieferte im letzten Schnelligkeitstest vor ihrem EM-Vorlauf über 3000 Meter Hindernis an diesem Donnnerstag mit 4.11,47 Minuten die achtschnellste Zeit ihrer Karriere ab. "Ich wäre natürlich gerne unter 4:10 gelaufen, aber das Rennen hat trotzdem nochmal seinen Zweck erfüllt: richtig hoch ins Laktat kommen. Es war insgesamt ein bisschen unrhythmisch, aber ich bin nicht groß eingebrochen. Das war gut", so das Fazit der Murgtaler Frohnatur, die mit ihrer Zeit fast genau fünf Sekunden schneller war als die Siegerin des Frauen-Rennens in Regensdorf.

Starker Auftritt von Malin Rahm

Ebenfalls mit einem starken Auftritt präsentierte sich bei dem Meeting die U18-Läuferin Malin Rahm von der LG Nordschwarzwald, die es nach der U18-EM und einer anschließenden mehrwöchigen Wettkampfpause zum Ende der Saison nochmal wissen will. Rahm lief im Feld der Frauen und hielt sich lange Zeit im vorderen Mittelfeld auf. Gegen Ende merke man ihr allerdings die fehlenden Wettkampfhärte nach ihrer Pause an. Dennoch lieferte die Schaffhausenerin als Gesamt-Zehnte im Feld der Frauen mit 4.32,31 Minuten eine tolle Leistung ab.

Knapp am Sieg vorbei schrammte auch Jens Mergenthaler, der zwar für den SV Winnenden startet, aber seit Längerem zur Trainingsgruppe der LG Nordschwarzwald gehört und unter dem Dornstetter Trainer Jörg Müller trainiert. Der 25-Jährige lief als Zweitschnellster der Meldeliste ein offensives Rennen. Gemeinsam mit dem diesjährigen niederländischen Meister Noah Baltus setzten sich Mergenthaler vom Start weg ab. Für Baltus war es ebenfalls der letzte Test vor der EM in München, wo auch er über 1500 Meter starten wird. Mergenthaler musste sich im Spurt zwar knapp geschlagen geben, mit seinen 3.44,92 Minuten lieferte er aber ebenfalls nochmals eine schnelle Zeit zum Saisonende ab.

Sommerpause – außer für Burkhard

Die meisten der Nordschwarzwälder Läufer verabschiedet sich nun erst einmal in die Sommerpause. Lediglich Elena Burkard hat mit ihrem Start bei den bereits gestarteten Heim-Europameisterschaften noch ihren Saisonhöhepunkt vor sich.