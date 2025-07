Eine Woche mit vielen Trainingseinheiten liegt hinter der TSG Balingen: Das Team von Murat Isik konnte sich im Trainingslager in den Kitzbühler Alpen den letzten Schliff holen, bevor sich Spiel an Spiel reiht.

So ist der Test beim Oberligisten FC 08 Villingen am Sonntag der Startschuss in die „englischen Wochen“ gleich zu Saisonbeginn. Am kommenden Mittwoch geht es in der 1. Runde des WFV-Pokals entweder zum SV Winzeln oder SV Nehren, am 2. August startet dann die Regionalliga mit dem Duell bei der SG Sonnenhof Großaspach. Am 2. Spieltag ist der TSV Steinbach-Haiger in der Kreisstadt zu Gast (9. August), dazwischen steigt noch das Testspiel-Highlight gegen die Startruppe von Al-Hilal.

Positives Fazit

Das Fazit zum Trainingslager fällt aus Sicht des Cheftrainers indes sehr positiv aus. Am Freitagmorgen wurde die achte Einheit auf dem Platz bestritten, zudem gab es Besprechungen und Video-Analysen: „Die Mannschaft zieht wie immer gut mit. Da kann ich wirklich ein Sonderlob aussprechen. Alle sind immer diszipliniert. Wir konnten inhaltlich und taktisch viel machen.“ So wurde immer wieder in Kleingruppen trainiert, auch Standardsituationen standen auf dem „Stundenplan“.

Unsere Empfehlung für Sie Testspiel-Knaller der TSG Balingen Riesige Nachfrage für Al-Hilal-Spiel Die Sitzplätze in der Bizerba Arena waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft.

Für das Spiel in Villingen will Isik die bestmögliche Elf aufbieten. Schließlich ist die Partie zugleich auch die Generalprobe. Simon Klostermann hat weiterhin Probleme mit dem Knie, Ivo Colic hat sich gegen Ravensburg einen Muskelfaserriss zugezogen. „Ansonsten sah es diese Woche gut aus. Jonas Fritschi und Jonas Brändle sind wieder fit“, erklärt Isik. Man darf gespannt sein, wie er seine Elf personell und taktisch am Sonntag auf den Platz schickt.

Auch für Villingen wird es ernst

Für die 08-er ist das Aufeinandertreffen ebenso das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielauftakt. Das Team von Steffen Breinlinger startet mit einem Kracher in die Spielzeit in der Oberliga. Am Freitag, 1. August, geht es im heimischen Stadion gegen den SSV Reutlingen. Es ist gewissermaßen das Eröffnungsspiel der gesamten Liga. Der Coach sagt im Vorfeld: „Klar ist, dass wir gegen Balingen in etwa an die 100 Prozent herankommen wollen, wie wir in der neuen Saison Fußball spielen. Wir werden noch einmal auf Herz und Nieren geprüft.“