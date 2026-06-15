Letzter Spieltag: TuS Mahlberg geht in die Relegation für Kreisliga-A-Aufstieg

FC Langenwinkel - FC Neuried 1:10 (0:7). Der FC Neuried darf im Sommer nach einem kurzen Zwischenspurt in der Sicherheitsliga wieder in die Kreisliga A aufschlagen. 70 von insgesamt 78 möglichen Punkten haben die Mannen um die beiden Spielertrainer Dirk Feger und Bastian Simon eingefahren und damit eine hervorragende Bilanz hingelegt. Langenwinkel geht mit sechs Punkten als Vorletzter in die Sommerpause. Alle Zähler wurden beim Schlusslicht der Liga, dem FC Lahr-West, erspielt. Zum Abschied gab es nochmals zehn Gegentore.

Tore: 0:1 Roth (14,), 0:2 J. Reichenbach (16.), 0:3 J. Reichenbach (31.), 0:4 Kaiser (25.), 0:5 M. Reichenbach (32.), 0:6 Garnschröder (41.), 0:7 J. Reichenbach (45.), 0:8 Feger (52.), 0:9 Riehle (65.), 0:10 Riehle (71.), 1:10 Kern (88.).

SV Grafenhausen - SV Kippenheimweiler 1:3 (0:1). Im Spiel der beiden grün gekleideten Mannschaften aus Grafenhausen und Kippenheimweiler setzte sich der Gast durch. Beim SVK – in der Vorrunde mit sechs Zählern Zwölfter – freut man sich über die Steigerung in der Rückserie, in der die Truppe von Steven Jung dann neunzehn Punkte einfuhr. Großen Anteil an der guten Ausbeute haben Laurin Hurst mit zwölf und Jan Töpfer mit sieben Toren. Sicher noch ausbaufähig ist dagegen die Defensive. Die 122 Gegentore sind die drittschlechteste Bilanz.

Tore: 0:1 Töpfer (44./FE), 1:1 Hibert (59.), 1:2 Hurst (67.), 1:3 Hurst (90.+2).

SF Kürzell - SG Ettenheimweiler/Wallburg 1:1 (0:1). Die Sportfreunde aus Kürzell hielten sich mit den ebenfalls einen Klasse tiefer gefallenen FC aus Neuried lange Zeit auf Augenhöhe, doch nach der dritten Niederlage beim Nachbarschaftsderby in Allmannsweier im November zeigte die Formkurve deutlich nach unten. Mit dem 1:1 am Sonntag daheim gegen die SG aus Ettenheimweiler/Wallburg gelang Kürzell zwar ein Punktgewinn, doch dies war nach gutem Start und der danach folgenden durchwachsenen Saison zu wenig.

Tore: 0:1 Tsatio (32.), 1:1 Huska (74.).

FC Lahr-West - SV Münchweier 1:10 (0:5). Knapp neun Treffer pro Spiel musste der FC Lahr-West in dieser Saison hinnehmen. Es reichte nicht einmal zu einem Punktgewinn. Die Paschke-Elf war demnach ein überall gerngesehener Gast. Bewundernswert ist allerdings das Verhalten des Tabellenletzten, der Woche für Woche Prügel einstecken musste, aber immer wieder aufs Neue versuchte, sich zu verbessern. Deshalb gebührt der Truppe aus dem westlichsten Lahr alle Ehre, denn die wenigsten Mannschaften spielen eine solche Horrorsaison so bis zum Ende durch.

Tore: 0:1 Schiff (14.), 0:2 Schiff (15.), 0:3 Schiff (25.), 0:4 Schiff (32.), 0:5 Ibig (36.), 0:6 Schiff (46.), 0:7 Wagner (47.), 0:8 Schiff (62./FE), 0:9 Huber (66./ET), 0:10 Schiff (68.), 1:10 Ahmadi (79.).

TuS Mahlberg - SC Friesenheim II 1:1 (0:0). Der TuS Mahlberg, anführt vom Trainerduo Haas/Reichmann, hat sich die Vizemeisterschaft gesichert. Auch wenn nur das bessere Torverhältnis den Blauen zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigte, ist die Relegation, wenn man die gesamte Saison Revue passieren lässt, sicher verdient. Gegner der durchweg nervösen Mahlberger, die nach dem späten Ausgleich nur noch ein paar Minuten zittern mussten, wird der Zweite der Staffel 1, Bodersweier, werden, der schon vergangenes Jahr dieses Vergnügen hatte, in der Relegation dann allerdings nicht den Sprung in die Kreisliga A schaffte.

Tore: 1:0 Kiesel (44.), 1:1 Baral (87.).

SV Schmieheim - FC Ettenheim-Altdorf II 0:1 (0:0). Der Reserve des FC Ettenheim-Altdorf gelang im letzten Pflichtspiel der Saison beim SV Schmieheim durch einen Treffer von Jonas Mösch, seinem vierten Tor im zu Ende gehenden Spieljahr, der zwölfte Sieg, der der Truppe von Jan-Luca Bachmann zum Schluss noch einen schönen Saisonausklang und Rang acht bescherte. Die Zuschauer sahen eine durchweg recht ausgeglichene Begegnung, in der allerdings beide Teams nur mit lauwarmem Wasser kochten. Sicher hätte auch eine Punkteteilung dem Spielverlauf entsprochen.

Tor: 0:1 Mösch (50.).

SG Nonnenweier-Allmannsweier - FV Schutterwald II 3:0 (1:0). Eine kleine Negativserie zu Beginn des Jahres 2026 kostete der Truppe von Markus Höpfner das Erreichen der Vizemeisterschaft. Aufgrund der um sieben Treffer schlechteren Tordifferenz gegenüber Mahlberg hat die Ried-SG den Sprung in die Relegation verpasst, doch die Abschiedsfeier wurde am Sonntag noch durch den verdienten Heimerfolg gegen die Schutterwälder Reserve etwas versüßt. Per Doppelschlag durch Magnus Schütz kurz vor der Pause und Simon Florian kurz danach setzte sich die SG durch.

Tore: 1:0 Schütz (45.+1), 2:0 Florian (57.), 3:0 Dobratz (90.+1).

KREISLIGA B STAFFEL II. TuS Kinzigtal - SG Dörlinbach/Schweighausen 2:4 (0:3). Der Meister und Aufsteiger aus dem Schuttertal verabschiedete sich, wie erwartet, mit einem Dreier in die Kreisliga A. Der gastgebende TuS aus Halbmeil strengte sich zwar im eigenen Stadion an, doch bereits nach vier Minuten war das Konzept, so lange wie möglich ohne Gegentor zu bleiben, Makulatur. Tim Rothweiler mit 19 und Toptorjäger Johannes Erb, der mit 27 die meisten Treffer in der Liga erzielte, ebneten dem Gast schon sehr früh den Weg zum 23. Saisonsieg. Auch die 115 Tore, die die SG in dieser Runde erzielte, sind stark.

Tore: 0:1 Rothweiler (4.), 0:2 Erb (28.), 0:3 Hummel (35.), 1:3 Bächle (67.), 1:4 Zehnle (74.), 2:4 Schwarzwälder (77.).