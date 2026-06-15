Letzter Spieltag: TuS Mahlberg geht in die Relegation für Kreisliga-A-Aufstieg

Das Rennen gegen die SG Nonnenweier-Allmannsweier in der Kreisliga B war für die Kicker aus dem Stauferstädtchen eine ganz knappe Angelegenheit. Ein 1:1 reichte.
FC Langenwinkel - FC Neuried 1:10 (0:7). Der FC Neuried darf im Sommer nach einem kurzen Zwischenspurt in der Sicherheitsliga wieder in die Kreisliga A aufschlagen. 70 von insgesamt 78 möglichen Punkten haben die Mannen um die beiden Spielertrainer Dirk Feger und Bastian Simon eingefahren und damit eine hervorragende Bilanz hingelegt. Langenwinkel geht mit sechs Punkten als Vorletzter in die Sommerpause. Alle Zähler wurden beim Schlusslicht der Liga, dem FC Lahr-West, erspielt. Zum Abschied gab es nochmals zehn Gegentore.
Tore: 0:1 Roth (14,), 0:2 J. Reichenbach (16.), 0:3 J. Reichenbach (31.), 0:4 Kaiser (25.), 0:5 M. Reichenbach (32.), 0:6 Garnschröder (41.), 0:7 J. Reichenbach (45.), 0:8 Feger (52.), 0:9 Riehle (65.), 0:10 Riehle (71.), 1:10 Kern (88.).