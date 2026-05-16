Letzter Regionalliga-Spieltag: 21. Niederlage für die TSG Balingen

In ihrem letzten Regionalliga-Spiel hat die TSG Balingen am Samstag eine 1:4-Pleite gegen Astoria Walldorf kassiert. Damit beendet der künftige Oberligist die Saison als Vorletzter.

Wie groß der Umbruch bei der TSG Balingen dann doch ausfällt, bekam man am Samstag recht plastisch zu sehen. Da standen sie, die elf Fußballer, die der scheidende Trainer Murat Isik von Beginn an ins letzte Saisonspiel gegen den FC Astoria Walldorf schickte – zunächst, wie gewohnt, noch präzise in einer sauberen Reihe aufgestellt.

Doch als der Balinger Stadionsprecher Armin Killmaier auf dem Rasen der Bizerba-Arena dann ins Mikrofon zu sprechen begann, um ein paar Abschiedsworte an Mannschaft wie Publikum zu richten, da bildeten die Balinger Spieler zwei Gruppen.

Auf der einen Seite: ein Grüppchen, bestehend aus Schmitz, Colic, Latifovic und damit einem Trio, das mit dem Absteiger auch in die Oberliga gehen wird. Auf der anderen jene, die künftig andere Vereinsfarben vertreten werden: acht Spieler der Startelf vom Samstag, elf Abgänge werden es insgesamt sein. Bis auf Marko Pilic, der die Balinger, wie nun klar ist, ebenfalls verlassen wird, hatten alle anderen Abgänge schon vorher festgestanden.

Ziele sind noch offen

Wohin es die Jungs zieht, steht in den allermeisten Fällen noch nicht fest. Einzig die künftigen Stationen von Tim Hannak (zurück zum Heimatklub FC Esslingen) und David Girmann (war vom SGV Freiberg ausgeliehen) sind offiziell. Der Verein machte dazu keine weiteren Angaben.

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Der gravierende Umbruch wird auch beim Blick auf die Trainerbank deutlich. Einzig TSG-Urgestein Fabian Fecker wird den neuen Chefcoach Michael Schilling (kommt vom FC Rielasingen-Arlen) wohl auch in der kommenden Spielzeit als „Co“ unterstützen. Offiziell bestätigt hat dies Fecker unserer Zeitung indes noch nicht. Neben Cheftrainer Isik (neuer Sportchef des SSV Ulm 1846) sagten vor dem vorerst letzten Regionalliga-Spiel des Amateurklubs auch die Co-Trainer Daniel Güney und Philipp Reitter sowie Fitnesscoach Jacques Adade „Servus“, alle mit noch nicht bekanntem Ziel.

Drei Punkte nicht mehr möglich

Angesichts der vielen Abschiede geriet das letzte Saisonspiel selbst fast ein wenig ins Hintertreffen. Es ging auch um nichts mehr. Der Abstieg der TSG stand schon fest, auch wenn es zuletzt noch einen Sieg gab. Und nun auch, dass sie die Saison 2025/26 auf Platz 17, dem vorletzten Regionalliga-Rang, beendet haben.

Walldorf startet besser

Etwas besser ins Spiel gestartet waren derweil die Walldorfer, die ihr Aufbauspiel zunächst ebenso geduldig wie flüssig aufzogen und in der 7. Minute durch Lennart Grimmer erstmals gfefährlich wurden. Kurz darauf verzog auch dessen Teamkollege Yannick Thermann aus aussichtsreicher Position (12.). Nach einer Viertelstunde wachte die TSG auf, kombinierte sich sehenswert über die rechte Außenbahn in die Walldorfer Gefahrenzone.

Präzision fehlt

Ein Foul, ein Colic-Freistoß aus dem Halbfeld und am langen Pfosten tauchte Hannak auf, dessen Kopfball übers Tor des FCA strich (14.). Ole Deininger, der die Balinger ebenfalls verlassen wird, setzte in der 16. Minute zu einem Solo an, legte auf Halim Eroglu ab – drüber (16.). Auch Pilic, von Girmann in Walldorfs Strafraum ins Szene gesetzt, versuchte es mit einer Direktabnahme, viel Wucht, aber etwas zu wenig Präzision (27.).

Dusel bei Pfostentreffer

Wie man es besser macht, zeigte anschließend Jacob Collmann: Dessen ersten Versuch konnte TSG-Keeper Elvin Kovac noch abwehren, nicht aber den Nachschuss. Das 0:1 fiel in der 29. Minute. Wenige Sekunden später zimmerte Yasin Zor den Ball an den Balinger Pfosten (30.). Dusel auf der einen, etwas Glück auch auf der anderen Seite: Da leistete sich ein Walldorfer nämlich ein Handspiel im Strafraum. Eroglu, der ebenfalls geht, versenkte den fälligen Elfmeter zum 1:1 (40.).

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Nach der Pause demonstrierte dann Yasin Zor, warum er zum Spieler der Saison in der Regionalliga Südwest gekürt wurde: Erst schloss der künftige Hoffneheimer aus dem Rückraum konsequent und überlegt zur 2:1-Führung (52.) für die Gäste ab, dann grätschte er das Spielgerät zum 1:3 (64.) über die Linie. Zor flankte noch auf Tilmann Jahn und der verlud die Balinger Hintermannschaft gar akrobatisch – das 1:4 in der 77. Minute, es hatte Tor-des-Monats-Potenzial. Eine Minute später steckte erneut Zor erneut auf Jahn durch, Walldorfs fünfter Treffer lag in der Luft (78.), er fiel jedoch nicht mehr.

TSG Balingen – FC-Astoria Walldorf 1:4 (1:1)

TSG Balingen: Kovac; Hannak, Schmitz, Deininger (76. Fritschi), Girmann, Battista (56. Morais), Latifovic (76. Koca), Kike, Moutassime, Pilic (68. Klostermann), Colic, Morais, Eroglu.

Tore: 0:1 Collmann (29.), 1:1 Eroglu (41., Handelfmeter), 1:2, 1:3 Zor (52., 64.), 1:4 Jahn (76.).

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Wahlen-Niederlosheim).

Zuschauer: 286.