Letzter Regionalliga-Spieltag: 21. Niederlage für die TSG Balingen

In ihrem letzten Regionalliga-Spiel hat die TSG Balingen am Samstag eine 1:4-Pleite gegen Astoria Walldorf kassiert. Damit beendet der künftige Oberligist die Saison als Vorletzter.
Wie groß der Umbruch bei der TSG Balingen dann doch ausfällt, bekam man am Samstag recht plastisch zu sehen. Da standen sie, die elf Fußballer, die der scheidende Trainer Murat Isik von Beginn an ins letzte Saisonspiel gegen den FC Astoria Walldorf schickte – zunächst, wie gewohnt, noch präzise in einer sauberen Reihe aufgestellt.