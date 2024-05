Sie sieht aus, als würde sie schlafen: Doch die Frau liegt in einem Kofferraum und ist tot. Es ist die Leiche einer 36-Jährigen, die die Freiburger "Tatort"-Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg in einem Auto finden. Das Duo ermittelt am Pfingstmontag im Ersten (20.15 Uhr) in der Folge "Letzter Ausflug Schauinsland".