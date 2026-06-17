Letzte Vorbereitungen: So sieht das Southside-Festivalgelände am Tag vor dem Start aus

Der Countdown läuft: In weniger als 24 Stunden öffnen sich die Tore zum Southside Festival 2026 in Neuhausen ob Eck. Doch wie sieht es einen Tag vor dem großen Ansturm aus?
Blauer Himmel über grünen Wiesen, dahinter ein beschauliches Dorf – noch vor einiger Zeit wirkte das Gelände ruhig und unscheinbar. Inzwischen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Rund um den Flugplatz in Neuhausen ob Eck laufen die letzten Vorbereitungen für das Southside Festival 2026. Wie das Gelände einen Tag vor der Anreise der knapp 60.000 erwarteten Besucher aussieht – wir haben uns ein Bild gemacht.