Letzte Vorbereitungen: So sieht das Southside-Festivalgelände am Tag vor dem Start aus

Der Countdown läuft: In weniger als 24 Stunden öffnen sich die Tore zum Southside Festival 2026 in Neuhausen ob Eck. Doch wie sieht es einen Tag vor dem großen Ansturm aus?

Blauer Himmel über grünen Wiesen, dahinter ein beschauliches Dorf – noch vor einiger Zeit wirkte das Gelände ruhig und unscheinbar. Inzwischen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Rund um den Flugplatz in Neuhausen ob Eck laufen die letzten Vorbereitungen für das Southside Festival 2026. Wie das Gelände einen Tag vor der Anreise der knapp 60.000 erwarteten Besucher aussieht – wir haben uns ein Bild gemacht.

Noch sind die Park- und Campingflächen verwaist. Doch die Vorbereitungen für die Anreise der Tausenden Festivalgäste sind längst sichtbar: Schilder markieren die Zufahrten, rund 32,5 Kilometer Bauzaun begrenzen die verschiedenen Areale. Zusammen umfassen Park- und Campingbereiche etwa 121 Hektar – eine Fläche von etwa 170 Fußballfeldern.

Auch innerhalb der Campingplätze, insbesondere beim „Regular Camping“, scheinen diese ihren letzten Schliff bereits erhalten zu haben. Mit blauem Band wurden Wege und Zeltareale voneinander abgegrenzt, sodass Fluchtwege für den Fall der Fälle sichtbar bleiben. Alle hundert Meter stehen Dixi-Toiletten bereit. Auch Duschen und feste, wassergespülte Toiletten sind schon zu sehen.

Auf der anderen Seite des Geländes finden sich die kleinen weißen Zelte des Resort-Campings, auch sie stehen schon in Reih und Glied und warten auf ihre Übernachtungsgäste. Doch während das Resort sowie der Park- und Campingbereich schon bereit für die Festivalbesucher erscheinen, sieht das einige Meter weiter etwas anders aus.

Billy Talent, Kraftklub und Twenty One Pilots

Rund um das Infield – das eigentliche Konzertgelände –, auf dem Bands wie Billy Talent, Kraftklub und Twenty One Pilots vom 19. bis zum 21. Juni die Besucher begeistern sollen, scheint die Southside-Crew noch jede Menge zu tun zu haben.

Das Acht-Mast-Zelt der White Stage steht schon, wohingegen an den drei anderen Bühnen – der Green Stage, der Blue Stage und der Red Stage – noch fleißig gearbeitet wird.

Kisten um Kisten stehen noch herum, Lastwagen bringen stetig neue Materialien zum Aufbau und Gabelstapler fahren auf dem Konzertgelände umher, um diese zu verteilen. Überall werden noch letzte Handgriffe erledigt: Ein übergroßer Southside-Schriftzug wird am Eingang des Infields angebracht oder ein Teil der insgesamt 1000 Meter Lichterkette auf dem Gelände angebracht.

Unsere Empfehlung für Sie Neuhausen ob Eck So bereitet sich das Southside-Festival auf das Hitzewochenende vor Beim Southside Festival steht jetzt auch das Wetter im Fokus: Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad treffen die Veranstalter zusätzliche Vorkehrungen und geben wichtige Tipps.

Noch sind es einige Stunden, bis die ersten Besucher auf das Gelände strömen. Doch mit den Vorbereitungen ist man auf der Zielgeraden: Vier Bühnen für über 80 Künstler und Bands, 102 Food- und Barstände sowie das Riesenrad sollen bis Donnerstagabend bereitstehen. Sodass einem bunten, fröhlichen und energiegeladenen Festival nichts mehr im Weg steht.