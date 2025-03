Am Samstag startet Römermuseum in die Saison

1 Die Helfer des Fördervereins Römisches Freilichtmuseum machen die Anlage fit für die Eröffnung, darunter: Gerd Schollian (von links), Gerhard Prokein, Horst Euchner und Karl-Josef Gönner. Foto: Kauffmann

Das Römische Freilichtmuseum in Stein öffnet an diesem Samstag, 29. März, um 10 Uhr wieder – und die Helfer erledigen derzeit die letzten Arbeiten kurz vor dem Start der Saison.









Karl-Heinz Gönner sitzt am wolkenverhangenen Mittwochmorgen in der antiken Toilettenanlage: Mit dem Pinsel in der Hand verziert er die Mauerreste mit einem Graffiti – fast so wie in öffentlichen Toiletten, nur mit dem Unterschied, dass die Römer ganz offensichtlich bemerkenswert origineller waren.