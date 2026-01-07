Letzte Tage vor dem Aus: Zweisam Mode in Schonach schließt – so geht es weiter

„Man wird schon ein wenig wehmütig, so gegen Schluss“, sagt Axel Kaltenbach. Er schließt sein Geschäft Zweisam Mode in Schonach. Was danach mit der Marke und dem Gebäude passiert.
Nur noch wenige Tage, dann endet in Schonach eine Ära: Axel Kaltenbach schließt sein Geschäft Zweisam Mode an der Triberger Straße. Damit verabschiedet sich der Modehändler ganz aus dem stationären Geschäft – verschwindet aber nicht ganz von der Bildfläche. Kaltenbach blickt in den letzten Tagen des Ausverkaufs schon in die Zukunft.