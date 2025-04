Letzte Herausforderung in der Schulzeit: Abiturprüfungen im Südwesten beginnen

Für 29 300 Schülerinnen und Schüler an etwa 450 öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Gymnasien und an den Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe beginnt an diesem Dienstag das Abitur. Los geht es mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch. Am 21. Mai endet das schriftliche Abitur mit dem Fach Chemie. Bis dahin legen die Schülerinnen und Schüler in ihren drei gewählten Leistungsfächern jeweils eine Prüfung ab.

„Allen Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich viel Erfolg! Gehen Sie diese letzte große Herausforderung Ihrer Schulzeit mit Ruhe und Zuversicht an. Sie haben alles gelernt, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein“, wird Theresa Schopper (Grüne) in einer Pressemitteilung zitiert. Zudem dankt die Kultusministerin „allen Lehrkräften und Schulleitungen, die die Schülerinnen und Schüler mit viel Herzblut, Hingabe und Organisationstalent begleitet haben“.

Lesen Sie auch

Zwei mündliche Prüfungen folgen

Die Abiturientinnen und Abiturienten haben in der Regel noch zwei mündliche Prüfungen. Diese finden in der Zeit vom 30. Juni bis 9. Juli statt. Ihr Abizeugnis bekommen sie dann spätestens am 9. Juli überreicht.

An einigen Gymnasien können die Schülerinnen und Schüler besondere Qualifikationen erwerben. An 17 allgemeinbildenden Gymnasien gibt es die Möglichkeit, neben dem Abitur das französische Baccalauréat (Abibac) zu erlangen. Am Königin-Katharina-Stift in Stuttgart können Schülerinnen und Schüler das deutsch-italienische Abitur (AbiStat) erwerben. Außerdem gibt es allgemeinbildende Gymnasien mit bilingualer deutsch-englischer Abteilung, an denen das Internationale Abitur Baden-Württemberg abgelegt werden kann. An mehr als 50 Standorten kann dabei die schriftliche Prüfung in Biologie, Geschichte oder Geografie in englischer Sprache absolviert werden. Des Weiteren können Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Schulversuchs eine schriftliche Abiturprüfung im Fach Informatik oder im Fach Naturwissenschaft und Technik ablegen.

Für die 15 300 Abiturientinnen und Abiturienten an den beruflichen Gymnasien haben die Abiturprüfungen bereits am 1. April begonnen.