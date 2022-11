1 In der letzten Ausgabe von „Hart aber Fair“ mit Frank Plasberg diskutierten die Gäste über die WM in Katar. Foto: IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

In der letzten „Hart aber Fair“-Sendung mit Frank Plasberg wurde über den Boykott der WM in Katar diskutiert. Ein Kommentar über das „Bashing gegen Katar“ nahmen viele Zuschauer bei Twitter übel auf.















In der letzten Ausgabe von „Hart aber Fair“ mit Frank Plasberg ging es nochmal heiß her. Die Politik-Talkshow hat sich unter dem Titel: „Ab in die Wüste: Wer freut sich auf die WM in Katar?“ mit der bevorstehenden Veranstaltung befasst. Zu Gast waren die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der Mediendirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Steffen Simon, der ehemaliger UN-Sonderbotschafter Sport Willi Lemke und die Autorin des „Spiegel/Spotify“-Podcasts „Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld“ Tuğba Tekkal.

Bei Twitter wurde vor allem über den Abschied von Moderator Frank Plasberg und seine Zukunft diskutiert. Ein User erstellte sogar eine Umfrage mit dem Titel „Was macht Frank Plasberg jetzt?“. Die Antwortmöglichkeiten: Podcast oder Kochbuch.

Viele User bedankten sich bei dem Moderator für spannende Jahre.

Bezüglich der Diskussion um die WM musste insbesondere Willi Lemke, Ex-Manager vom SV Werder Bremen, der ein „Bashing gegen Katar“ ansprach, viel Kritik einstecken. Viele Zuschauer konnten diesen Kommentar hinsichtlich der Menschenrechtsverletzungen in Katar nicht nachvollziehen.

Auch die Argumentation Lemkes, man habe sich ein paar unbeschwerte Wochen Fußballfreude verdient, fanden einige User nicht angemessen.

In den Augen einiger Zuschauer bekannte sich zudem keiner der anwesenden Gäste klar zu einem Boykott.

Dies wäre jedoch für einige User der einzig richtige Weg.

Neben Lemke musste aber auch Innenminister Nancy Faeser einiges an Kritik einstecken. So sei nicht ihre Aufgabe, in die Innenpolitik eines anderen Landes einzugreifen, merkten Zuschauer an.

Andere bemängelten wiederum ihre fehlende klare Haltung und Einsatz gegen die WM.

Positiv wurde hingegen Tuğba Tekkal’s Bitte an die Innenministerin hervorgehoben, nicht zur WM zu fahren.

Auch ihr Hinweis auf die EM der Frauen im Sommer brachte ihr Lob ein.

„Hart aber Fair“ wird künftig von Louis Klamroth moderiert. Dieser trat zum Schluss der Sendung etwas überraschend aus der Kulisse und forderte Plasberg auf: „Frank, du musst jetzt mal ein bisschen Kontrolle abgeben.“