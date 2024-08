2 Auf dem Flughafen Sylt haben sich zwei Klima-Demonstratinnen der Letzten Generation kurzzeitig auf dem Rollfeld festgeklebt. Foto: Lea Sarah Albert/dpa

Aktivisten der Letzten Generation prangern mit ihren Aktionen auch den Beitrag reicher Menschen zum Klimawandel an. Jetzt sind sie zum zweiten Mal auf dem Airport Sylt.









Tinnum - Zwei Demonstrantinnen der Klima-Initiative Letzte Generation haben sich am Samstagvormittag auf dem Flughafen der Nordseeinsel Sylt neben einem Privatjet kurzzeitig am Boden festgeklebt. Der Versuch, das Flugzeug mit Farbe zu besprühen, scheiterte am raschen Einschreiten von Mitarbeitern des Flughafens.