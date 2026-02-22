Lettland: Spaziergänger von treibender Eisscholle in Ostsee gerettet

1 Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und große Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe, hieß es. (Symbolfoto) Foto: Alexander Welscher/dpa Spektakuläre Rettungsaktion auf der Ostsee vor Riga: Mitten in der Nacht muss ein Eisbrecher zwei Spaziergänger von einer treibenden Eisscholle retten - kilometerweit vor der Küste.







Riga - Zwei Menschen sind in Lettland von einer in die Ostsee treibenden Eisscholle gerettet worden. Die beiden hatten einen abendlichen Spaziergang auf dem teils zugefrorenen Meer nahe der Ortschaft Plienciems unternommen, als sich ein großer Eisbrocken löste und mehrere Kilometer von der Küste abtrieb. Dies berichteten lettische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte.