1 Mit ihren tänzerischen Leistungen beeindruckten Renata und Valentin Lusin beim Ball der Tanzschule Seidel. Foto: Denis Rochau/Tanzschule Seidel

Renata und Valentin Lusin begeisterten beim Ball nicht nur mit tollen Leistungen auf dem Parkett, sondern auch mit ihrem Humor. Die beiden gaben Einblicke in das Leben hinter den Kulissen der Show.









Ein glamouröses Wochenende liegt hinter den Tanzbegeisterten in Villingen: Renata und Valentin Lusin, die Stars der RTL-Sendung „Let’s Dance“, waren in der Tanzschule Seidel am Vorderen Eckweg zu Gast. Anlass war das zehnjährige Bestehen des Neubaus der Schule am Standort im Vorderen Eckweg.