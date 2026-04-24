Kurioses Kostüm: Ross Antony überzeugt bei «Let's Dance» als Sitcom-Legende. Trotz Slapstick-Outfit gibt es von der Jury überraschend viel Lob - nach einer blutigen Vorwoche für den Sänger.
Köln - Mit der Hand in der Hose und dem Charme eines frustrierten Schuhverkäufers hat Sänger Ross Antony in der RTL-Show "Let's Dance" für eine Zeitreise in die 90er Jahre gesorgt. Der 51-Jährige verwandelte sich für seinen Tanz - einen Slowfox - überraschend in die legendäre Sitcom-Figur Al Bundy, bekannt aus der Comedy-Serie "Eine schrecklich nette Familie" (1987-1997). Tanzpartnerin Mariia Maksina schlüpfte in das Outfit von Al Bundys Serien-Ehefrau Peggy Bundy. Getanzt wurde zu "Love and Marriage" von Frank Sinatra, dem Titelsong des einstigen Kult-Formats.